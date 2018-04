Wekdienst 20/4: Koningsspelen en Doutzen Kroes reikt natuurprijs uit

Wat heb je gemist?

In twee kantoortorens in Den Haag mogen medewerkers niet in grote groepen bij elkaar staan, omdat de vloerconstructie niet betrouwbaar is. Dat meldt NRC. Naast de torens aan de Turfmarkt zijn ook andere overheidsgebouwen in Den Haag, en nog honderden andere gebouwen in Nederland mogelijk onveilig door de toegepaste vloerconstructie. De problemen kwam aan het licht nadat bij Eindhoven Airport een parkeergarage in aanbouw met dezelfde constructie was ingestort.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een Amerikaanse senator heeft geschiedenis geschreven door haar pasgeboren baby mee te nemen naar een stemming van de Senaat. Baby's zijn pas sinds deze week toegestaan in de vergaderzaal.

De senatoren hebben de regels aangepast omdat ze naar eigen zeggen aan de kaak willen stellen dat de VS geen ouderschapsverlof kent, als een van de weinige westerse landen. Senator Tammy Duckworth uit de staat Illinois maakte daarop meteen gebruik van de nieuwe regels en nam haar tien dagen oude baby mee naar haar werk.