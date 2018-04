Zuid-Afrikaanse president verlaat Britse top vanwege protesten

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft zijn bezoek aan de Britse top voor Gemenebestlanden in Londen afgebroken. Hij reist terug vanwege de aanhoudende gewelddadige protesten in eigen land.

In het noorden van Zuid-Afrika is het sinds woensdag onrustig. Demonstranten eisen er banen, huisvesting en maatregelen tegen corruptie. De afgelopen dagen zijn in het gebied winkels geplunderd, auto's in brand gestoken en wegen geblokkeerd. Ook kwam het tot confrontaties tussen relschoppers en agenten.

Ramaphosa heeft de demonstranten tot kalmte gemaand en de politie verzocht terughoudendheid te betrachten. Hij komt vandaag met lokale leiders en partijgenoten samen om de situatie te bespreken.

Slechte economische situatie

Nadat Ramaphosa het presidentschap in februari had overgenomen van Jacob Zuma zei hij dat zijn regering de corruptie in Zuid-Afrika wil aanpakken en economische groei wil bewerkstelligen. De president hoopte op de top in Londen investeerders te enthousiasmeren voor Zuid-Afrika.

Het land kan een financiƫle impuls goed gebruiken. De Zuid-Afrikaanse economie staat er slecht voor. Er is een gebrek aan banen, huizen, goede infrastructuur en medische voorzieningen.