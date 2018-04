'Samenscholingsverbod voor ambtenaren door onveilige vloeren'

Ambtenaren in de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid mogen op sommige plekken in het kantoorpand niet meer in grote groepen bij elkaar staan. Er geldt in verschillende ruimtes een samenscholingsverbod vanwege onbetrouwbare vloerconstructies meldt NRC.

Het gaat om het grootste kantoorpand van Den Haag, de twee torens aan de Turfmarkt die in 2013 zijn geopend. In de torens zijn de afgelopen weken veertien ruimtes en 110 werkplekken gesloten. Volgens NRC zijn medewerkers van de ministeries er via intranet van op de hoogte gebracht dat floorwalkers toezicht houden op het samenscholingsverbod.

Ondanks de maatregelen noemt een woordvoerder noemt het gebouw van Binnenlandse Zaken in de krant 'hartstikke veilig'.

Naast de torens aan de Turfmarkt zijn ook andere overheidsgebouwen in Den Haag, en nog honderden andere gebouwen in Nederland mogelijk onveilig door de toegepaste vloerconstructie. De problemen kwam aan het licht nadat bij Eindhoven Airport een parkeergarage in aanbouw met dezelfde constructie was ingestort.