Maanden vertraging bij herstel gebouw X van hogeschool Windesheim

Tegenslag voor hogeschool Windesheim in Zwolle bij de herstelwerkzaamheden aan gebouw X. Doordat er meer staal in de vloerconstructie zit dan verwacht, kan de versterking niet op de geplande manier worden uitgevoerd. De heropening van het gebouw wordt zeker tot na de herfstvakantie uitgesteld.

Het herstel van de vloerconstructie was nodig nadat vorig jaar bij Eindhoven Airport een parkeergarage was ingestort die op dezelfde manier was gebouwd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte daarna nieuwe richtlijnen bekend voor alle breedplaatvloeren die geconstrueerd zijn met zogenaamde bollenplaatvloeren, zoals in gebouw X van Windesheim.

Niet blij

Dat leidde door heel Nederland tot sluiting van gebouwen. Windesheim sloot gebouw X eind oktober. De bedoeling was dat het gebouw bij het begin van het schooljaar 2018-2019 gerepareerd zou zijn. Dat gaat dus niet door.

Collegevoorzitter Henk Hagoort is niet blij met de vertraging, die pas onlangs duidelijk werd. "Tot twee weken geleden lagen we nog op koers om voor de zomer klaar te zijn."

In maart kreeg de Hogeschool het advies om de vloeren van het gebouw te versterken met stalen strips. Maar toen de werkzaamheden twee weken geleden begonnen, bleek dat er veel meer stalen wapening in de vloer zat dan op de bouwtekeningen stond. Boren werd hierdoor een moeizaam en dus tijdrovend karwei.

Bollenankers

"In samenspraak met de constructeur en de aannemer hebben we een andere oplossing gevonden", zegt Hagoort. "We gaan bollenankers plaatsen. Nadeel is wel de onverwachte vertraging tot tenminste de herfstvakantie."

In heel Nederland worden gebouwen aangepast naar aanleiding van de verscherping van de regels, maar volgens Hagoort is gebouw X het meest complexe voorbeeld. "We hebben te maken met zeven splitlevel bouwlagen, ruim 18.000 vierkante meter vloeroppervlak en grote overspanningen. Ook voor de experts was dit nieuwe materie."

Het uitstel betekent dat de noodoplossing die Windesheim na sluiting van gebouw X had bedacht nog wat langer voortduurt. Aangezien er in de eerste maanden van een nieuw schooljaar altijd meer studenten rondlopen, worden er extra lokalen gecreƫerd.