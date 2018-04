'Honderden bedrijven adverteren ongemerkt op omstreden YouTube-kanalen'

Meer dan 300 bedrijven en organisaties maken, zonder dat ze het zelf weten, reclame op omstreden YouTube-kanalen. Dat meldt CNN na eigen onderzoek. Op deze manier hebben de adverteerders meebetaald aan de kanalen van bijvoorbeeld rechts-extremisten, pedofielen en aanhangers van het Noord-Koreaanse regime.

Volgens CNN zijn onder de 300 adverteerders bekende bedrijven als Adidas, Facebook, Hilton en Netflix. Ook is mogelijk Amerikaans belastinggeld terechtgekomen bij discutabele YouTube-kanalen. Uit het onderzoek blijkt dat reclames van zeker vijf overheidsdiensten in de VS op dit soort kanalen verschenen.

Een van de bedrijven die in het CNN-onderzoek opdoken is het sportmerk Under Armour, waarvan reclames op een rechts-extremistisch YouTube-kanaal te zien waren. Het bedrijf heeft besloten voorlopig niet meer via het videoplatform te adverteren.