Unilever paait aandeelhouders met een hogere winstuitkering

Unilever gaat de winstuitkering voor de aandeelhouders verhogen door meer eigen aandelen in te kopen en het kwartaaldividend te verhogen. Het gaat om maximaal 6 miljard euro, meldt het voedings- en zeepbedrijf. Het gevolg is dat de winst over minder aandeelhouders wordt verdeeld. Het kwartaaldividend wordt verhoogd met 8 procent.

De inkoop en de de dividendverhoging worden deels betaald uit de opbrengst van de verkoop van de margarine-divisie, met spreads en smeersels zoals Becel, Blue Band en Zeeuws Meisje. De divisie werd in december voor bijna 7 miljard verkocht aan investeringsmaatschappij KKR. Unilever kondigde de dividendmeevaller aan samen met de kwartaalresultaten.

Wegsmelten

Het concern zag de omzet in de eerste drie maanden dalen met meer dan 5 procent naar 12,6 miljard euro. De daling is voor het grootste deel het gevolg van de wisselkoersen. Unilever rapporteert in euro's en dan speelt de dure euro tegenover de goedkopere dollar, Indonesische roepia, de Indiase roepie en de Braziliaanse real het bedrijf parten. Daardoor smolt bijna tien procent van de omzet weg.

Het is vooral een boekhoudkundig probleem, zegt financieel directeur Graeme Pikethly, want los van de wisselkoersen steeg de omzet met meer dan 3 procent. En dat ligt in de bandbreedte van een omzetgroei van 3 tot 5 procent die het bedrijf zich ten doel gesteld heeft.

Omzetgroei was er vooral in de opkomende markten in China,Turkije en Pakistan. Ook in Noord- en Zuid-Amerika steeg de omzet. Europa heeft nog steeds last van een zwakke vraag van consumenten en van prijsdruk, en vooral Frankrijk viel in dat opzicht op.

Unilever geeft alleen maar omzetcijfers, geen winstcijfers. De omzet ligt lager dan analisten hadden voorspeld. Beleggers zetten het aandeel Unilever lager, het aandeel verloor in de ochtendhandel meer dan 2 procent op 45,20 euro.

Verzet en kritiek

Unilever is sinds de mislukte raid op het bedrijf door Kraft Heinz druk bezig de koers en strategie aan te scherpen. Stappen die het bedrijf gezet heeft zijn de verkoop van de margarinedivisie, het opkrikken van de winstgevendheid, meer winst naar aandeelhouders, en de keuze van Rotterdam voor het hoofdkantoor.

Een deel van de Angelsaksische aandeelhouders keert zich tegen de verhuizing van het hoofdkantoor. Ook is er kritiek op de hogere beloning van topman Paul Polman.

Op 2 en 3 mei houdt Unilever in Londen en Rotterdam zijn jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering, waar beloning en de locatie van het hoofdkantoor een belangrijke rol zullen spelen.

Over het hoofdkantoor wordt overigens niet gestemd. Dat staat pas in het najaar op de agenda van een bijzondere aandeelhoudersvergadering.