Unilever kiest voor Rotterdam, wat hebben we eraan?

"Natuurlijk kan Unilever de dividendbelasting niet noemen als reden. Dan zou het inderdaad op chantage lijken. Dat zou Rutte niet waarderen", zegt Bouman.

Maar dat de beslissing niet voor werkgelegenheid zou zorgen, bestrijdt de econoom. "Het effect op economie en de werkgelegenheid is wel moeilijk te kwantificeren, er is wel onderzoek gedaan naar het belang van hoofdkantoren voor de economie. Het gaat dan vooral om de aanjaagfunctie."

Hoeveel banen en economische groei dat precies oplevert, valt niet te zeggen, maar dat het nul is, lijkt Bouman onwaarschijnlijk. "Een hoofdkantoor biedt werkgelegenheid aan hoogopgeleide mensen en is zo een kweekvijver voor talent. En ook kan het zorgen voor een beter kennis- en innovatieklimaat in een land."

Global-500

Als voorbeeld noemt Bouman de Nederlandse voedingssector, waar de onderzoeksafdeling van Unilever een belangrijke rol in speelt. "In de FoodValley bij Wageningen gaat het bedrijf investeren in een grote onderzoeksinstelling. Als het goed is levert dat kennis op waar ook andere bedrijven van kunnen profiteren."

De Nederlandse overheid voert al jaren beleid om hoofdkantoren naar Nederland te trekken. "Na de beslissing van Unilever om voor Rotterdam te kiezen, heeft Nederland vijftien hoofdkantoren van bedrijven uit de Global-500, de lijst met vijfhonderd grootste bedrijven ter wereld. In slechts zes landen is dat meer", zegt Bouman.