'Groep aandeelhouders Unilever tegen verhuizing naar Rotterdam'

Een groeiende groep aandeelhouders van Unilever verzet zich tegen de verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Times.

Unilever kondigde vorige maand aan dat het alleen nog een hoofdkantoor in Rotterdam wil hebben. Tot op heden zijn er twee internationale hoofdkantoren, een in Rotterdam en een in Londen.

Met de verhuizing en bijvoorbeeld de verkoop van de margarinetak wil Unilever de aandeelhouders tegemoet komen na de afgeweerde overnamepoging door Kraft-Heinz in februari vorig jaar.

Maar The Sunday Times sprak op anonieme basis met enkele grote aandeelhouders, die waarschuwen dat Unilever voor de verhuizing misschien niet de benodigde steun heeft van de bezitters van 75 procent van de aandelen.

Sommige aandeelhouders maken zich zorgen over een mogelijk vertrek van Unilever uit de FTSE100, de belangrijkste graadmeter van de Londense beurs. Als het aandeel Unilever daar verdwijnt, beleggen veel fondsen niet meer automatisch in Unilever (bijvoorbeeld via samengestelde aandelenpakketten) en wordt het aandeel minder waard - en dus minder aantrekkelijk.

Steun

Een woordvoerder van Unilever zegt tegen de NOS dat de berichtgeving in The Sunday Times niet de mening van de meerderheid van de aandeelhouders vertegenwoordigt. "We zijn de laatste tijd uitgebreid in gesprek geweest met onze aandeelhouders. Ze hebben hun steun uitgesproken (voor de verhuizing, red.) omdat ze erkennen dat dit beste manier is om op lange termijn goed te presteren en waarde toe te voegen."

Volgens de woordvoerder wordt er nog met een kleine groep aandeelhouders gesproken over de gevolgen voor hun beleggingen. "We hebben er het volste vertrouwen in dat we de benodigde steun hebben wanneer er deze zomer gestemd wordt over de verhuizing."

Of het Nederlands-Britse bedrijf daadwerkelijk uit de FTSE100 verdwijnt is nog niet duidelijk. Het aandeel Unilever blijft in Londen genoteerd, maar mogelijk aan een andere aandelenindex. Daar is de directie van Unilever nog over in gesprek.