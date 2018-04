Viertal aangehouden voor beramen aanslag in Nederland

De politie heeft vier mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij terrorisme. Ze spraken volgens het Openbaar Ministerie onder meer over een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. Het gaat om twee broers van 29 en 26 uit Oudenbosch, een 37-jarige man uit Roosendaal en een man (39) uit Essen in België.

De Marokkaans-Nederlandse mannen kwamen in beeld in een onderzoek naar een geluidsfragment dat de inlichtingendienst AIVD in 2017 beschikbaar stelde in een ander onderzoek. Dat richtte zich op een verdachte in Rotterdam, die in een kelderbox een kalasjnikov met munitie en zwaar vuurwerk had liggen. In de opname wordt gesproken over een aanslag op het Turkse consulaat.

De man die eerder werd opgepakt in het onderzoek werd vorig jaar november veroordeeld tot vier jaar cel. Het OM had acht jaar tegen hem geëist en is in beroep gegaan.

Turks consulaat afgewezen

Eerder werd bekend dat het Turkse consulaat in het opgenomen gesprek werd genoemd als doelwit voor een aanslag. Maar de veroordeelde man, Jaouad A., zou dat plan hebben afgewezen, omdat veel Turken geloofsgenoten zijn.

De rechtbank oordeelde vorig jaar dat A. was geradicaliseerd en dat hij sinds 2015 een aanhanger is van terreurbeweging IS. Of dat bij de vier die vandaag zijn aangehouden ook het geval is, is nog niet bekend.

Volgens NOS-verslaggever Robert Bas sprak AIVD-hoofd Rob Bertholee vorig jaar in College Tour onder meer over dit plan, toen hij in dat tv-programma bekendmaakte dat er vier aanslagen zijn voorkomen in Nederland.

'Nooit van plan aanslag te plegen'

A. hield zelf overigens vol dat hij nooit van plan is geweest een aanslag te plegen. Naar eigen zeggen keek hij uit nieuwsgierigheid filmpjes van IS. Het wapen en het vuurwerk dat hij in zijn garagebox had liggen waren volgens hem bedoeld om te verkopen.