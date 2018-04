Tienduizenden protesteren in Hongarije tegen overwinning Orbán

Tienduizenden betogers hebben in Boedapest gedemonstreerd tegen de verkiezingsoverwinning van premier Viktor Orbán. Hij won vorige week zondag de verkiezingen en heeft genoeg zetels om de grondwet aan te kunnen passen. Het was een van de grootste demonstraties in de afgelopen jaren.

De demonstranten vinden de manier waarop de zetels verdeeld worden oneerlijk. Orbán kreeg zo'n 50 procent van de stemmen, maar dat leverde zijn Fidesz-partij volgens de voorlopige uitslagen meer dan twee derde van de zetels in het Hongaarse parlement op. Orbán voerde campagne met een anti-immigratieboodschap.

De organisatie van de demonstratie had mensen via Facebook opgeroepen om te komen. Veel betogers droegen Hongaarse of EU-vlaggen met zich mee. Sprekers hadden het over de diefstal van de verkiezingen en bekritiseerden de corruptie en het machtsmisbruik dat volgens hen symbool staat voor Orbán. De demonstranten eisen onder meer een hertelling van alle stemmen, een nieuw kiesstelsel en onpartijdige publieke media.

'Ode an die Freude'

In de Hongaarse hoofdstad waren veel ordediensten op de been. De demonstratie verliep rustig. Aan het einde zongen de betogers het Hongaarse volksleid en Ode an die Freude. Ook voor volgend weekend staat een demonstratie gepland.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zegt dat de verkiezingen niet eerlijk verlopen zijn. Afgelopen week verscheen een kritisch rapport van een commissie van het Europees Parlement over Hongarije. Daarin staat dat de democratie in het land onder vuur ligt door grootschalige corruptie en een niet onafhankelijke rechtspraak.