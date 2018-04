Helemaal geen vin, schnapps of pintje is gezonder, hoe reageert Europa?

De uitkomsten van een Brits onderzoek naar het schadelijke effect van alcohol op de gezondheid, haalden vandaag niet alleen in Nederland het nieuws. Ook in andere Europese landen was er aandacht voor. Zo wezen de Britten naar de gewoonte wine o'clock en werd in Frankrijk de voorliefde van president Macron voor wijn aangehaald.

In het onderzoek vergeleken wetenschappers van de universiteit van Cambridge het drankgebruik in verschillende landen. Ze zetten 83 studies uit 19 landen naast elkaar. Een van de conclusies is dat zelfs mensen die maar één glas alcohol per dag drinken, al een groter risico lopen eerder te overlijden.

"Een serieuze wake-up call voor veel landen", noemde Jeremy Pearson van de Britse Hartstichting de bevindingen. Want het Nederlandse advies voor alcoholgebruik mag dan vrij streng zijn, in veel andere Europese landen is dat anders.

Belgische belangstelling

De Gezondheidsraad raadde Nederlanders al aan niet meer dan één glas alcohol per dag te drinken. Maar in Vlaanderen werd de richtlijn in 2016 verlaagd naar tien consumpties per week. Dat terwijl uit het Britse onderzoek blijkt dat je zes maanden korter leeft als je meer dan tien glazen alcohol per week drinkt.

In België is er dan ook veel belangstelling voor het onderzoek van de universiteit van Cambridge, zegt correspondent Bert van Slooten. Kranten, nieuwssites en praatprogramma's: allemaal besteden ze aandacht aan de impact van alcohol op de gezondheid. En dat op een dag waarop veel Belgen graag op café gaan.

Tegen de krant De Standaard zegt toxicoloog Jan Tytgat van de universiteit in Leuven dat de Vlaamse richtlijn best wat strenger zou mogen. "Die mag gerust naar zeven glazen per week of minder. Zo zullen we nog bewuster omgaan met onze alcoholconsumptie. Wie bijna niet drinkt en af en toe een glaasje drinkt op een feest, kan zeker lang leven."