'Helemaal geen alcohol is het beste voor de gezondheid'

Wie meer dan één glas alcohol per dag drinkt, loopt het risico eerder te overlijden. Minder dan één glas per dag of helemaal niet drinken is het beste voor de gezondheid. Dit blijkt uit een groot wetenschappelijk onderzoek dat is gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift The Lancet. Op basis van het onderzoek blijkt dat in veel landen de adviezen over alcoholgebruik niet streng genoeg zijn.

Het onderzoek combineerde 83 studies die werden uitgevoerd in negentien landen. In totaal is het alcoholgebruik van zo'n 600.000 mensen geanalyseerd. Bij de zwaardere drinkers zagen de wetenschappers een hoger risico op een beroertes en hartfalen.

De wetenschappers adviseren alcoholgebruik te verminderen tot maximaal één glas per dag om het risico op vroegtijdig overlijden te verkleinen. "Dit is een serieuze wake-up call voor veel landen", zegt Jeremy Pearson namens de Britse Hartstichting tegen persbureau AP.

In Nederland adviseert de Gezondheidsraad sinds 2015 al niet meer dan één glas alcohol per dag te drinken. In landen als de Verenigde Staten, Canada en Zweden geldt een advies van maximaal veertien glazen per week. In Spanje en Roemenië zijn dat zelfs twintig glazen.