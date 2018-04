'Zorgverzekeraars overtraden waarschijnlijk de wet met trackers'

De AP is blij dat Menzis en ONVZ stoppen met het gebruik van de plug-in. Of de Autoriteit verzekeraars wil gaan verplichten de programma's te verwijderen blijft in het midden. "Dan zouden we eerst een onderzoek in moeten stellen. En gezegd moet worden dat we een kleine toezichthouder zijn en werken met beperkte capaciteit. We moeten dus prioriteiten stellen."

In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd op het doorsturen van het surfgedrag door de verzekeraars en andere zorgbedrijven. De hele Kamer wil een debat met minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Bruins voor Medische Zorg. Binnenkort houdt de Kamer een hoorzitting met vertegenwoordigers van techbedrijven. Aanleiding is het lek van gegevens van Facebook naar Cambridge Analytica.

Nieuwe Europese privacywet

Op 25 mei wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In die wetgeving liggen de privacyrechten en bevoegdheden voor privacytoezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens besloten. Met het ingaan van de AVG geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.

Volgens tech-redacteur Joost Schellevis heeft die nieuwe Europese wet waarschijnlijk invloed op het gebruik van trackers. "Het is nu een beetje een grijs gebied of dit mag zonder dat mensen de cookie-voorwaarden accepteren. Het gebeurt in de praktijk vaak wel." Met de nieuwe wet moeten bezoekers van een site duidelijker toestemming geven voor het volgen van surfgedrag.

Europese samenwerking

Europese privacytoezichthouders gaan samen kijken hoe sociale mediaplatformen aan hun gegevens komen en hoe ze voorkomen dat anderen daar onrechtmatig toegang toe hebben. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan zo beter worden opgetreden tegen overtredingen.

Het is de bedoeling dat de toezichthouders samen een langetermijnstrategie ontwikkelen voor het gebruik van persoonsgegevens door sociale media. Daarbij wordt ook gekeken naar andere partijen, zoals app-ontwikkelaars en datahandelaren.

De AP sprak deze week in Brussel met Europese toezichthouders. Daar werd steun uitgesproken voor het onderzoek dat de Britse toezichthouder ICO doet naar de manier waarop gegevens van Facebook zijn gedeeld met Cambridge Analytica en andere apps.