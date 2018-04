Menzis en ONVZ gebruiken tracking-pixel van Facebook niet meer

Ook in andere sectoren worden Facebook-pixels gebruikt. Zo zijn op de sites van de VVD en Forum voor Democratie tracking-pixels te vinden. Het Forum voor Democratie zegt de gegevens 'niet actief' te gebruiken en wijst op zijn cookieverklaring. "Als het handig voor ons is, kunnen we er gebruik van maken", aldus woordvoerder Jeroen de Vries. De VVD was niet bereikbaar voor commentaar.

Ook verschillende media hebben trackers, waaronder NU.nl, De Volkskrant en NRC. Die laatste gebruikt de tracking-pixels voor abonneewerving, maar is momenteel wel aan het heroverwegen of het daarmee doorgaat. "De privacy van nieuwe klanten en lezers is erg belangrijk", aldus een woordvoerder van de krant.

Omroepen

Een aantal publieke omroepen gebruikt ook tracking-pixels, waaronder de VPRO. Dat is ironisch: Zondag met Lubach, een programma van de VPRO, ageerde juist tegen tracking door Facebook. Ook Omroep MAX en Human gebruiken Facebook-trackers. De NOS doet dat niet.

Winkels gebruiken tracking-pixels veelvuldig. Dat doen ze bijvoorbeeld om je ertoe te verleiden om de nieuwe telefoon die je wel hebt bekeken, maar niet hebt gekocht, toch aan te schaffen.

Websites die geen tracking-pixels gebruiken, kunnen overigens ook surfgedrag doorgeven aan Facebook: als ze een deel- of like-knop van Facebook tonen, kan Facebook ook uitlezen wie op websites met die knop is geweest.