'Grindr deelt informatie over hiv-status gebruikers met bedrijven'

Datingapp Grindr deelt informatie over de hiv-status van gebruikers van de app met twee bedrijven. Dat meldt Buzzfeed News op basis van een rapport van een Noors onderzoeksinstituut. De datingapp voor homo's verstuurt de informatie naar twee bedrijven die door Grindr worden gebruikt om de app te verbeteren.

De twee bedrijven, Apptimize en Localytics, krijgen data waaruit valt af te leiden wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op hiv en of ze het virus hebben. Ook is te zien of gebruikers PrEP slikken. Dat is een medicijn dat besmetting met hiv kan voorkomen.

Omdat ook de gps-locaties, telefoongegevens en e-mailadressen van gebruikers worden gedeeld, is het volgens de onderzoekers mogelijk om te achterhalen welke individuele gebruikers hiv hebben. "De hiv-status is verbonden aan alle andere informatie. Dat is het probleem", citeert Buzzfeed een onderzoeker van het Noorse instituut SINTEF. Hij spreekt van incompetentie van de ontwikkelaars.

Uit het rapport blijkt ook dat een deel van de informatie, zoals de gps-locatie, relatiestatus en telefoongegevens soms zonder versleuteling naar andere bedrijven wordt verstuurd. Dat betekent dus dat die data kunnen worden ingezien door iedereen die de gegevens onderschept. De informatie over de hiv-status wordt overigens wel versleuteld verzonden.

Risicogroep

Veiligheidsonderzoeker Cooper Quintin van de Electronic Frontier Foundation zegt tegen Buzzfeed dat het versturen van die onversleutelde informatie in het bijzonder gevaarlijk is voor gebruikers van Grindr, die toch vaak tot een risicogroep horen. Homoseksualiteit is niet in alle landen waar de app wordt gebruikt toegestaan. In andere landen waar het officieel wel is toegestaan, komt homofobie desondanks nog veel voor. Wereldwijd heeft de app dagelijks zo'n 3,6 miljoen gebruikers.

"Iedereen die op het netwerk zit of het netwerk kan monitoren, zoals een hacker of een crimineel met een klein beetje kennis van technologie kan zien wat je locatie is", zegt Quintin. "Of je telefoonmaatschappij of je regering."

Grindr zegt dat duizenden technologiebedrijven gebruikmaken van Apptimize en Localytics en dat er nooit informatie is doorverkocht aan bedrijven. "Wij betalen deze softwareverkopers voor hun diensten."

Het bedrijf zegt tegen Buzzfeed dat "de beperkte informatie die met deze platforms wordt gedeeld" is gebonden aan contracten. Zo is de privacy en veiligheid volgens Grindr gewaarborgd.