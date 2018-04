Waarom bijna iedereen juist niet van Facebook af gaat

Toch zijn het niet alleen de mooie en handige functies van Facebook die mensen ervan weerhouden te stoppen. Volgens de beide psychologen willen veel mensen wel stoppen, maar lukt het ze gewoon niet. Ze zijn te bang bepaalde dingen te missen en durven de stap daardoor niet te zetten.

Kisjes laat mensen daarom geregeld terugdenken aan vroeger. "Als toen de deurbel om 23.00 uur ging, deed je moeder niet open. Nu gaat de deurbel de hele tijd, zelfs midden in de nacht. En we doen de deur bijna de hele tijd open. Is dat echt altijd nodig?"

Elastiek

Ook in de praktijk van Marks is de sociale media-verslaving onderwerp van gesprek. "Zo hoor ik geregeld dat mensen niet kunnen stoppen vanwege hun werk bijvoorbeeld." Voor die mensen heeft ze een boodschap: "Heb je er last van? Haal de app van Facebook dan in ieder geval van je telefoon, dat heb ik zelf ook gedaan."

Mocht je willen stoppen? Besef dan dat het niet voor iedereen zo makkelijk is als het lijkt, vindt Marks: "Facebook kan werken als een elastiek dat je constant weer terugtrekt. Net als bij stoppen met roken, voor je het weet ben je weer begonnen."

En tot slot: het kan ook anders...