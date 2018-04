'Niemand dacht dat chloor ooit nog gebruikt zou worden als wapen'

Het Syrische regime heeft in het verleden bewezen chloorgas ingezet. In 2014 al concludeerde de OPCW dat chloorgas wijdverbreid was ingezet in Syrië, zonder schuldigen aan te wijzen. Twee jaar later oordeelden VN-experts na een onderzoek samen met de OPCW dat het Syrische bewind in zeker drie gevallen chloorgas hebben gebruikt. Vorig jaar werd bij een chemische aanval op het Syrische Khan Sheikhoun, waarbij zo'n honderd doden vielen, sarin gebruikt door het Assad-regime.

Chloor is niet verboden volgens de Chemische Wapens Conventie van 1993. "Want bij het opstellen dacht niemand dat chloor ooit nog gebruikt zou worden als wapen", zegt Zanders. "Eigenlijk had toen niemand verwacht dat we nu, honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog, weer zouden uitkomen op chloor. Het was namelijk 22 april 1915 in Ieper, toen chloorgas voor het eerst op grote schaal werd ingezet als wapen."

Eenvoudig wapen

Het inzetten van chloor als wapen is bijzonder eenvoudig, zeggen de experts. "Chloor is gemakkelijk te verkrijgen of te maken, als je het in een container stopt heb je eigenlijk al direct een wapen", zegt Busker.

Dat chloor niet op de lijst met verboden chemische wapens staat, betekent niet dat het mag worden gebruikt in een bom. "Het verdrag over chemische wapens heeft als uitgangspunt: dat je niet een ander mag vergiftigen, met welke stof dan ook, dat geldt dus ook voor chloor", zegt Busker.

Groot industrieel belang

De voornaamste reden dat chloor, ondanks het gevaar, niet wereldwijd verboden is, is het gebruik ervan voor vreedzame doeleinden. Chloor kennen wij misschien als schoonmaakmiddel of voor in het zwembad, maar het wordt ook gebruikt in de chemie en landbouw, bij het maken van plastics en voor het zuiveren van water. "Er wordt jaarlijks 55 miljoen ton chloor gemaakt, het is echt van groot industrieel belang", zegt Zanders.

Het verhandelen van chloor met het Syrische regime staat daarom iedereen vrij. "Er zijn geen belemmeringen en de stof is ook zeer gemakkelijk te vervoeren", zegt Zanders.

Busker: "Kortom: er gaan nergens alarmbellen af als een chemische fabriek in Syrië chloor bestelt."

Het verbieden van de export van chloor naar Syrië zal weinig helpen. Syrië maakt het namelijk zelf, vermoedt Zanders. "Er is daar productiecapaciteit, want na de Amerikaanse invasie in Irak is er vanuit Syrië en Jordanië chloor aangevoerd voor waterzuivering in Bagdad."