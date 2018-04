VS wil actie van V-raad om aanval Syrië: we komen sowieso in actie

Russisch veto

De bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad was achter gesloten deuren, maar na afloop werden verklaringen gegeven. Ook kregen internationale persbureaus een voorstel van de VS in handen, dat de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley vandaag wil voorleggen aan de raad. Het is een aangepast document dat de VS al eerder had opgesteld, en oproept tot een groot onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Syrië en de instelling van een nieuw orgaan dat in geval van een gifgasaanval onderzoek moet doen naar wie verantwoordelijk is.

De kans dat het Amerikaanse voorstel het haalt is volgens diplomaten erg klein, omdat Rusland naar verwachting tegen zal stemmen. Moskou schermt met een eigen, alternatieve motie. De Amerikaanse VN-ambassadeur Haley benadrukte in een toelichting dat de VS hoe dan ook met een antwoord zal komen op de aanval in Douma, waarbij mogelijk chloorgas is gebruikt.