Podcast Oog: neergang van de tango en Kings nalatenschap

Het is deze week vijftig jaar geleden dat burgerrechtenactivist Martin Luther King werd vermoord. Journalist Aad van den Heuvel sprak hem één dag voor de moord en hoorde het nieuws tijdens een interview met presidentskandidaat Robert Kennedy. Met Wilfried de Jong blikt Van den Heuvel terug op de verhitte dagen aan het einde van de jaren 60.

Ook vijftig jaar geleden: de vrijspraak van Gerard Reve in het 'Ezelproces'. De schrijver werd destijds aangeklaagd voor godslastering, omdat hij in literaire bewoordingen had beschreven hoe hij seks had met God, in de persoon van een ezel. De vrijspraak werd een keerpunt in de Nederlandse samenleving, vertelt documentairemaker Tom Rooduijn in de podcast.

Het Oog sprak de afgelopen tijd met mensen die gelovig zijn geworden of van geloof zijn veranderd. Oud-nieuwslezer Michael Magielse is een van hen. In 2013 zei hij de NOS vaarwel en besloot priester te worden. Hij vond zingeving in het klooster van de Dominicanen, maar het celibaat vindt hij soms wel moeilijk. "Gelukkig heb ik wel veel vrienden waar ik bij kan 'crashen'."

Bandoneonist Carel Kraayenhof moet na dertig jaar noodgedwongen stoppen met zijn tango-ensemble. Het wordt te duur, maar er speelt meer. "In het hele culturele klimaat is minder ruimte voor wereldmuziek. Het genre is stervende", aldus Kraayenhof.