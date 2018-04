Carel Kraayenhof: wereldmuziek is stervende in Nederland

Waar in Argentinië de tango weer een opleving beleeft, is het genre in Nederland stervende. En niet alleen de tango maar de hele wereldmuziek, waarschuwt Carel Kraayenhof. Hij moet na dertig jaar noodgedwongen een punt zetten achter zijn tango-ensemble.

"Ik heb dertig jaar lang heerlijk mijn droom kunnen leven", zegt de bandoneonist in Met het Oog op Morgen. "Maar het is toch onderdeel van de wereldmuziek en die is stervende in Nederland."

Kraayenhof blijft zelf nog wel optreden, maar het is financieel niet meer haalbaar om het zeskoppige Sexteto Canyengue met crew overeind te houden.

"Het wordt steeds moeilijker voor wereldmuziek. Ik zie dat ook bij mijn collega's in de flamenco of de fado. Er zijn niet echt meer radiozenders die nog wereldmuziek uitzenden, we hebben natuurlijk de culturele bezuinigingen gehad, de crisis. In het hele culturele klimaat is minder ruimte voor wereldmuziek."