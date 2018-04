Duizenden herdenken 'apostel van geweldloosheid' Martin Luther King

Martin Luther King was in 1968 in Memphis om stakende zwarte schoonmakers te steunen. Op de vroege avond van 4 april werd hij doodgeschoten terwijl hij stond te praten voor zijn kamer in het Lorraine Motel.

De schutter was crimineel James Earl Ray. Hij werd een paar maanden na de moord opgepakt op het vliegveld Heathrow in Londen. Ray bekende dat hij King had vermoord, maar trok die bekentenis kort na zijn veroordeling weer in.