We mogen zeggen wat we willen, maar 'censuur ligt nog altijd op de loer'

Hoewel de wet op godslastering in 2013 is opgeheven, staat de vrijheid van meningsuiting constant onder druk, volgens de journalist en de advocaat. De kans dat het verbod terugkeert doet zich "achter elkaar" voor, ziet Kemper. Zo zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vorige week te willen onderzoeken of de vrijheid van meningsuiting ingeperkt kan worden, nadat een omstreden imam de burgemeester van Rotterdam Aboutaleb een afvallige moslim had genoemd.

Zelfcensuur door Facebook en islam

Volgens Rooduijn hebben kunstenaars in Nederland continu het gevoel het recht op meningsuiting te moeten bevechten. Hij maakte er de film Het is gezien over, die vandaag in première gaat. Daarin vertellen onder meer cabaretier Hans Teeuwen, kunstenaar Tinkebell en schrijver Mano Bouzamour wat er nog over is van Reves bevochten vrijheid. "Het is tegenwoordig niet zozeer censuur door de overheid, maar censuur door de makers zelf", aldus Rooduijn.

Door sociale media leggen kunstenaars zichzelf sneller restricties op, uit angst voor ophef. In die zin werken Twitter en Facebook als moderne tribunalen, volgens de documentairemaker. Daarnaast blijft de islam een thema waar kunstenaars liever niet aan komen. Zo geeft cabaretier Hans Teeuwen in de film toe dat hij graag de vrijheid zou willen hebben grappen te maken over de islam, maar daarbij op zijn woorden moet letten.