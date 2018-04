Voorstanders referendum donorwet nemen eerste horde

Voorstanders van een referendum over de donorwet hebben binnen een dag de eerste drempel van tienduizend handtekeningen gehaald. Het is de eerste stap richting een raadgevend referendum over de nieuwe wet, die in februari door de Eerste Kamer werd aangenomen. Volgens die wet worden mensen als orgaandonor geregistreerd, tenzij ze laten weten dat niet te willen.

Het initiatief werd dinsdag om 23.00 uur officieel gestart. Woensdagmiddag werd de drempel gehaald, zegt GeenStijl-redacteur en mede-initiatiefnemer Bart Nijman. De eerste drempel moet van de Kiesraad binnen vier weken worden gehaald en dat is dus ruimschoots gelukt.

Volgens Nijman is de donorwet een schoolvoorbeeld voor een volksraadpleging. "Het gaat om een keuze over het eigen lichaam en over wat de overheid over jouw lijf te zeggen heeft. Er is geen diepe dossierkennis voor nodig."

Er is even gewacht met de bekendmaking, omdat e-mailadressen van tekenaars moesten worden gecontroleerd. De Kiesraad controleert met steekproeven of de adressen geldig zijn.

300.000 handtekeningen

De volgende stap voor GeenStijl is het behalen van 300.000 handtekeningen binnen zes weken vanaf 3 mei. Alle handtekeningen die voor het behalen van de eerste drempel zijn gezet op de website hartvoordemocratie.nl, vervallen en moeten opnieuw worden ingediend.

Het wordt een race tegen de klok voor de initiatiefnemers, aangezien het kabinet zich inspant om het raadgevend referendum af te schaffen. De Eerste Kamer moet daar nog mee akkoord gaan. Mocht een meerderheid in de senaat voor afschaffing zijn, kan het gebeuren dat het referendum er ondanks het behalen van de drempel niet komt.

Nijman heeft goede hoop dat de grens eerder zal worden behaald dan het besluit van de Eerste Kamer wordt genomen. Dat is zeker haalbaar, meent hij. "We weten dat bij de afgelopen verkiezingen 70 procent heeft gestemd op een partij die vóór een referendum is."

"Bijkomend voordeel is dat het initiatief leidt tot een debat over orgaandonatie", stelt Nijman. "Onze voorspelling is dat het meer orgaandonaties zal opleveren. Op de website stellen we de vraag of mensen zelf al een keuze hebben gemaakt."