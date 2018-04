Hoge sterfte maakt discussie over Oostvaardersplassen nog feller

Staatsbosbeheer is niet geschrokken van het hoge sterftecijfer onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Gezien de weersomstandigheden en groei van de populatie de afgelopen jaren, was dit te verwachten, zegt een woordvoerder van de organisatie. "Het gaat zoals het gaat in de Oostvaardersplassen."

Over het welzijn van de dieren in het natuurgebied is veel te doen. Ecologen en boswachters staan lijnrecht tegenover critici en dierenrechtenactivisten, die vooral dierenleed zien. De ophef leidde al tot doodsbedreigingen tegen boswachters en ingrijpen door de politie. Uit berichten in openbare en besloten Facebookgroepen blijkt dat het einde van de discussie nog niet in zicht is.

'Sterfte niet erg'

Vandaag maakte Staatsbosbeheer bekend dat vorige maand in het natuurgebied in totaal 1155 edelherten runderen en paarden zijn doodgegaan. Het leeuwendeel is afgeschoten door boswachters, omdat de conditie van de dieren in hun ogen te slecht was om het einde van de winter te halen.

De NOS nam vandaag een kijkje in de Oostvaardersplassen: