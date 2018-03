Doodsbedreiging van boswachters 'ongewild beloond'

Zanonni kan Verbeeks afweging wel begrijpen. "Als mensen zich echt onveilig voelden en de daders niet snel te vinden waren, dan kan ik goed voorstellen dat dit de doorslag geeft. Zodra je adressen bekendmaakt, wordt het wel heel persoonlijk."

Een van de actiegroepen in het gebied heeft via Facebook afstand genomen van deze praktijken. Op maandag postte Aankomende Actie op de Ovp niets te maken te hebben met de bedreigingen aan het adres van de boswachter. "We zijn het niet eens met het beleid, maar mensen bedreigen is een absolute no-go."

Gegijzeld?

Een aantal daders is volgens Verbeek al gevonden. Die worden vervolgd voor bedreiging. Ondertussen hebben zij wel gewonnen: de grote grazers krijgen weer voedsel. 1 op 1-presentator Sven Kockelmann vraagt Verbeek of hij eigenlijk niet gezwicht is voor een gijzeling? "Zo ervaar ik het niet", antwoordt hij. "Je kan wel stoer doen als bestuurder, maar niet ten koste van de mensen."