'De natuur is hard en dieren gaan dood'

Ook op sociale media wordt de discussie gevoerd. Op Facebook is een oproep tot een demonstratie tegen het 'vreselijke dierenleed in de Oostvaardersplassen' inmiddels duizenden keren gedeeld. De demonstratie vindt op 4 maart plaats in Lelystad. "Zodra de winter valt, is er een voedseltekort en sterven de dieren massaal een pijnlijke en langzame dood. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor dit immense dierenleed en weigert dit pertinent op een humane wijze op te lossen", is te lezen op de Facebookpagina voor het evenement.

Onder de oproep voor de demonstratie wordt enthousiast gereageerd. Het overgrote deel van mensen dat reageert is het eens met de initiatiefnemers. "Vreselijk, dit is dieronvriendelijk. Stop die dierenbeulen maar in een hok zonder eten en drinken", zegt iemand in een reactie. "Het zijn barbaren die deze dieren mishandelen en heb er geen goed woord voor over! Ik word er kotsmisselijk van!", zegt een ander.