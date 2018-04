'Cultuurprobleem in Haga-ziekenhuis, waar Barbie lag'

Het Haga-ziekenhuis in Den Haag heeft een cultuurprobleem. Dat zegt de Patiëntenfederatie in reactie op het bericht dat medewerkers van het ziekenhuis ongeoorloofd in het medische dossier hebben gekeken van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Volgens de belangenbehartiger is er buitengewoon onzorgvuldig gehandeld.

De Jong werd begin dit jaar met spoed opgenomen in het Haga-ziekenhuis, nadat ze een overdosis drugs had ingenomen. Bij routineonderzoek bleek dat tientallen medewerkers haar dossier hadden ingezien, terwijl ze mogelijk niet bij de behandeling betrokken waren. Dat werd via klokkenluiderssite Publeaks doorgegeven aan EenVandaag, dat erover berichtte.

"Je kunt je wel voorstellen hoe dat gaat. Er is een BN'er binnengekomen en iedereen gaat giechelen en erover praten", zegt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie. "Dat kan dus niet. Dan heb je een cultuurprobleem. Daar praat je niet over met anderen en je gaat zeker niet in een dossier kijken."

'Ook niet praten over patiënten'

"Er moet een cultuur zijn waarin patiëntengegevens geheim zijn", gaat de woordvoerder verder. "Je kunt ook niet in een lift in het bijzijn van andere mensen praten over patiënten."

Of medewerkers ook bij andere patiënten de regels hebben gebroken, is de Patiëntenfederatie niet bekend. Wel denkt de organisatie dat het vaker voorkomt.

Het Haga-ziekenhuis bevestigde vanmorgen dat medewerkers zonder toestemming een patiëntendossier hebben bekeken in het ziekenhuisinformatiesysteem Chipsoft. Vorige maand is een intern onderzoek begonnen. Dat moet half april afgerond zijn. Hoewel het onderzoek nog loopt, kon een woordvoerder wel bevestigen dat het gaat om tientallen medewerkers.

Het ziekenhuis heeft een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die een onderzoek is begonnen. Volgens de AP zijn er al langer zorgen over dit soort lekken. "De zorg staat al jaren in de top drie van meldingen van datalekken." De AP vermoedt dat de meeste lekken worden veroorzaakt door onbeveiligde verbindingen en menselijke fouten, zoals in het Haga-ziekenhuis.

Kamervragen

De PvdA heeft de minister gevraagd welke rol de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft bij de bescherming van persoonsgegevens en of er een inventarisatie kan worden gemaakt van vergelijkbare gevallen.