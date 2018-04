Wapen gevonden dat vrijwel zeker is gebruikt bij liquidatie Reduan B.

De politie heeft in Amsterdam het wapen gevonden waarmee vrijwel zeker Reduan B., een broer van kroongetuige Nabil B., is geliquideerd. In de omgeving van de vermoedelijk gebruikte vluchtauto zijn twee vuurwapens gevonden. Op een ervan zijn volgens het Openbaar Ministerie dna-sporen gevonden van de mannen van 31 en 34 jaar die zaterdag werden aangehouden.

Op grond van de dna-match worden de twee verdacht van medeplichtigheid bij de moord op B. De rechter-commissaris besloot vandaag dat de twee voorlopig blijven vastzitten. Datzelfde geldt voor de vermoedelijke schutter, een man van 41 uit Hilversum die vrijdagavond werd aangehouden. Hij wordt verdacht van moord en wapenbezit.

Den Haag en Wassenaar

De verdachte van 31 is een man uit De Lier. Zijn voorarrest is met drie dagen verlengd omdat de politie nog onderzoek doet naar zijn rol bij de liquidatie. De verdachte van 34 is een man uit Den Haag. Ook diens vriendin van 34 uit Wassenaar is aangehouden. De twee worden verdacht van verboden wapenbezit. Ook van de Hagenaar wordt nagegaan of hij bij de moord op Reduan B. was betrokken.

Omdat het onderzoek nog in volle gang is, doen politie en het OM er geen inhoudelijke mededelingen over. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.