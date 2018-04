Wat is erger, grote paasvuren of een jaar lang je houtkachel stoken?

De paasvuren van gisteren in Duitsland hebben smog veroorzaakt in het zuidwesten van Nederland. Naar verwachting zullen de Nederlandse paasvuren vanavond ook leiden tot een slechtere luchtkwaliteit in de gebieden waar ze worden aangestoken.

Bij de verbranding van hout komt fijnstof vrij en dat is slecht voor de gezondheid. Onlangs laaide daarom de discussie weer op over het verbieden van houtkachels en open haarden. Is het dan niet vreemd dat we ieder jaar op Eerste Paasdag tonnen fijnstof de lucht in jagen met de traditionele paasvuren?

Stichting Houtrookvrij vindt van wel. Die wil af van de paasvuren, maar een probleem daarbij is dat die zijn opgenomen op de Unesco-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.