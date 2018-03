Advies: graag minder haardvuurtjes, maar nog even geen houtrookpolitie

Maar wat is er wel mogelijk tegen de rookoverlast? Een stookalarm bijvoorbeeld, als het windstil is en de rook dus blijft hangen. Dat is één van de vijftien 'oplossingsrichtingen' die het platform voorstelt. En een stookverbod - zeker bij dat soort weersomstandigheden - in dichtbevolkte gebieden waar huizen dicht op elkaar staan.

Voorbeeld van zo'n dichtbevolkt gebied is de Utrechtse binnenstad. Rutgers: "Daar zijn 700 huishoudens die op hout stoken. Hoe dichter je erop zit, hoe meer van die rotzooi je binnenkrijgt."

Maar het gaat niet alleen om oude binnensteden als Utrecht of Amsterdam. Rutgers noemt het voorbeeld van een pizzeria met een houtgestookte oven waarvan de pijp twee meter boven een pleintje hangt. "Alles was zwart."

Zo'n stookverbod, en ook een tijdelijk rookalarm, zou lokaal geregeld moeten worden, want overal zijn de omstandigheden anders. De vraag is wie zo'n verbod moet handhaven. De politie? Dat gaat wat ver voor de directeur van het Longfonds. "Wij willen geen houtrookpolitie of zo. Het gaat erom begrip te kweken voor de gevaren van die rook. Als je elkaar erop kunt aanspreken moet het het niet tot burenruzies leiden."

Rutgers hoopt juist op minder burenruzies. Want als er meer aandacht is voor de gevaren van de rook, krijgen fervente vuurtjesstokers hopelijk meer begrip voor de klachten van hun buren. "We krijgen nu nog veel telefoontjes van mensen die er met hun buren niet uitkomen. Dan moeten ze naar de gemeente en krijg je echt Rijdende Rechter-toestanden."

Liever geen politie erbij halen, maar hoe moet dat dan bij een stookalarm? Hoe wil je mensen laten weten dat de houtkachel nú eventjes uit moet? Het platform wil in ieder geval niet dat er straks wagens met luidsprekers door de wijken gaan rijden. Zo'n waarschuwing kan een gemeente beter verspreiden via sociale media of een app op de telefoon, zegt Rutgers.