Politietoezicht bij afschieten grazers in Oostvaardersplassen

Boswachters in de Oostvaardersplassen bellen de laatste dagen de politie als ze een dier in het natuurgebied gaan afschieten. Volgens de politie gebeurt dat wanneer er toeschouwers aanwezig zijn.

Staatsbosbeheer zegt tegen Omroep Flevoland dat de politie erbij wordt gehaald omdat tegenstanders van het afschotbeleid zich geregeld met het werk van de boswachters bemoeien.

Onlangs leidde dat tot een confrontatie, waarbij drie actievoerders gearresteerd werden. Actievoerders lieten zich niet wegsturen en klommen over de hekken. Ook zijn bedreigingen geuit naar medewerkers van Staatsbosbeheer.

Agenten houden een oogje in het zeil om de boswachters in staat te stellen om hun werk te doen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Met name aan de Almeerse kant van het gebied, waar de openbare weg langs het natuurgebied loopt, is dat de afgelopen dagen een aantal keer gebeurd.