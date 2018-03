Schouten: Brussel gaf zelf toestemming voor vergunningen pulsvisserij

De Europese Commissie in Brussel heeft Nederland zelf toestemming gegeven om vissers een pulsvisvergunning te geven, zegt minister Schouten van Visserij. "Ook toen duidelijk was dat ons wetenschappelijk onderzoek naar pulsvisserij nog niet op gang was, gaf de commissie toestemming voor een derde ronde vissersboten", zegt Schouten in de Tweede Kamer.

De minister reageert op een vraag om opheldering van de Europese Commissie. Die wil weten of het klopt dat Nederlandse schepen die een pulsvisvergunning kregen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, dat in de praktijk niet deden. Dat bleek afgelopen zondag uit onderzoek van de NOS.

Schouten zegt dat het wetenschappelijk onderzoek inderdaad wel wat sneller opgepakt had kunnen worden. Maar ze ontkent dat de vergunningen zijn verstrekt om Nederlandse vissers te bevoordelen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels doen alle 84 schepen met een vergunning mee aan het wetenschappelijk onderzoek.

Zo veel mogelijk

GroenLinks-Kamerlid Kröger vraagt zich af of de 84 verstrekte vergunningen echt nodig zijn voor het onderzoek naar de eventuele schadelijkheid van pulsvisserij. Schouten zegt dat ze dat niet weet, maar dat ook de druk van een meerderheid van de Tweede Kamer heeft meegespeeld bij het verstrekken van zo veel mogelijk vergunningen.

De PVV is bang dat het aangekondigde "charmeoffensief" van minister Schouten, om een verbod op pulsvisserij tegen te houden, weinig zoden aan de dijk zal zetten. "Ik heb in Brussel rondgelopen en geleerd dat andere manieren beter werken om je doel te bereiken", zegt Kamerlid Matlener. "Powerplay is beter, leg dit dossier neer bij de premier."

Schouten denkt niet dat dat helpt. "Als het had geholpen als ik meer met mijn vuist op tafel had geslagen, dan had ik dat gedaan", zegt zij. Ze probeert de andere lidstaten met argumenten te overtuigen zodat het totaalverbod op pulsvissen van tafel gaat. Hoe lang dat gaat duren kan de minister niet zeggen.

Fransen

Vooral de Fransen zien de Nederlandse pulsvissers als grote concurrent. De Franse president Macron zei woensdag nog bij zijn bezoek aan premier Rutte nog altijd achter het besluit van het Europees Parlement te staan. "We weten wat de schade is aan de visstand. Ik geloof dat het een goede keuze is geweest."

Het Europees Parlement stemde in januari voor een totaalverbod op pulsvissen, tot woede en verrassing van Nederlandse vissers en de Nederlandse regering.