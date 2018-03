Brussel eist uitleg van Nederland over pulsvisonderzoek

De Europese Commissie wil uitleg van Nederland over het verstrekken van pulsvisvergunningen. Een groot deel van die vergunningen werd verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek, maar jarenlang deed een groot deel van de beoogde schepen niet aan dat onderzoek mee, bleek afgelopen zondag uit onderzoek van de NOS.

De Europese Commissie wil weten of alle regels zijn gevolgd bij het afgeven van de vergunningen. Nederland vroeg de vergunningen in 2010 en 2014 aan in Brussel en beloofde deze uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek te gebruiken. Volgens de Commissie gaat Nederland zelf over het uitvoeren daarvan, maar moet het wel aantonen dat daadwerkelijk onderzoek is uitgevoerd.

Stroomstootjes

Minister Schouten zei zondag tegen de NOS dat het wetenschappelijk onderzoek misschien wat eerder had kunnen worden opgestart, maar dat Nederland er inmiddels wel volop mee bezig is. Het is de vraag of ze daarmee weg komt. De Europese Commissie wil niet alleen van Nederland weten of alle schepen nu meedoen aan pulsvisonderzoeken, maar ook of dat in het verleden zo geweest is.

In 2019 lopen veel pulsvisvergunningen af. Om die te houden, moet Nederland ze opnieuw aanvragen bij de Europese Commissie.

Het Europees Parlement stemde afgelopen januari voor een verbod op pulsvissen. Bij die vistechniek worden met kleine stroomstootjes vissen uit de bodem gelokt, zodat ze de netten in zwemmen. Nederland zegt dat de vistechniek vele malen milieuvriendelijker is dan de oude boomkortechniek, maar volgens het Europees Parlement zitten er grote gevaren aan het gebruik van stroom in de zee. Zo zou alle zeeleven worden uitgeroeid.