Coöperatie Laatste Wil ziet definitief af van verstrekken zelfdodingspoeder

Coöperatie Laatste Wil stopt definitief met het initiatief om een zelfmoordmiddel te verstrekken aan leden die daarom vragen. De organisatie wil niet dat ze strafrechtelijk worden vervolgd.

Vorige week maakte Nieuwsuur al bekend dat leden het poeder toch niet konden bestellen. Eerder hadden ruim 1100 mensen zich aangemeld voor een bijeenkomst waar ze het poeder gezamenlijk zouden kunnen kopen.

Laatste Wil ging vandaag in gesprek met het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek is begonnen. Het bestellen van een zelfdodingsmiddel zou neerkomen op hulp bij zelfdoding, wat strafbaar is.

Bestuurslid Petra de Jong zegt dat het een constructief gesprek met het OM was waarin beide partijen hun positie hebben uitgelegd. "We begrijpen dat het OM de wet volgt, maar het OM begrijpt ons gelukkig ook."

Huiskamerbijeenkomsten

De coöperatie organiseert dus geen bijeenkomsten waar leden het middel kunnen krijgen. Andere activiteiten gaan wel door, zoals huiskamerbijeenkomsten voor mensen die willen praten over hun levenseinde.

Het OM stopt niet meteen met het strafrechtelijk onderzoek. "We bekijken eerst of Laatste Wil de regels blijft naleven", zegt een woordvoerder. "Als dat zo is, zal het onderzoek uiteindelijk stoppen."