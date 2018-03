Coöperatie Laatste Wil stopt met aangekondigde verstrekking dodelijk poeder

Reden is het strafrechtelijk onderzoek dat het OM tegen Laatste Wil begonnen is. Laatste Wil vindt dat onderzoek bizar. Maandag is er een gesprek met het OM.

"Wij vinden zelfbeschikking een recht. Onze leden herkennen zich niet in al deze ophef", zegt De Jong. "Hulp bij zelfdoding is strafbaar, maar daar houden wij ons helemaal niet bezig."

Volgens De Jong hebben de 23000 leden van de coöperatie het idee dat ze zelf over hun eigen levenseinde mogen beslissen. "We informeren alleen maar, en dat mag. Maar we gaan het gesprek met het OM graag aan om te kijken waar de openingen zijn. Het verbieden van onze coöperatie is niet de oplossing. We hebben het hier over een stroming."

Poeder

Het was september vorig jaar dat de Coöperatie in Nieuwsuur bekendmaakte het poeder te hebben gevonden en daarover leden te informeren. De directe aanleiding nu voor het strafrechtelijk onderzoek door het OM is de bekendmaking door de Coöperatie vorige week dat leden het middel kunnen gaan bestellen.