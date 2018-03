Dode bij raketaanval op Saudische hoofdstad Riyad

Bij een raketinslag in Riyad is een Egyptische inwoner van de Saudische hoofdstad omgekomen. Twee anderen raakten gewond, meldt het staatspersbureau van Saudi-Arabië. Het Saudische leger zegt in totaal zeven raketten onderschept te hebben. De dode en gewonden vielen toen scherven van een van de onderschepte raketten op een woonwijk terechtkwamen.

Houthi-rebellen in Jemen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist, die precies drie jaar na de start van de bloedige burgeroorlog in Jemen zijn uitgevoerd.

Het zijn niet de eerste raketten die de rebellen op Saudi-Arabië afvuren. Dat gebeurde eind vorig jaar ook een aantal keer. Saudi-Arabië reageerde toen onder meer door havens en vliegvelden in Jemen te sluiten en bombardementen uit te voeren op de Jemenitische hoofdstad Sanaa.

Iran wordt ervan beschuldigd de Houthi-rebellen te steunen en de rebellen mogelijk ook aan raketten te helpen. De Iraniërs ontkennen dat.

Half miljoen kinderen ondervoed

De Houthi-rebellen zijn in Jemen in een felle strijd verwikkeld met een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. De rebellen hebben een groot deel van Jemen veroverd en de internationale coalitie probeert hen weg te jagen.

Bij de burgeroorlog die al drie jaar duurt zijn tot nu toe duizenden mensen omgekomen. De leefomstandigheden in Jemen zijn in de loop van de tijd steeds slechter geworden. Zo zijn er volgens Unicef inmiddels een half miljoen kinderen ondervoed; twee keer zoveel als drie jaar geleden.