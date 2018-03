Opnieuw massale demonstraties tegen regering Slowakije

Opnieuw zijn tienduizenden Slowaken de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. In de hoofdstad Bratislava demonstreerden zeker 25.000 mensen en ook in andere steden in het Centraal-Europese land waren protesten.

Sinds onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde eind februari werden doodgeschoten, verkeert Slowakije in een politieke crisis. Vrijwel iedere week gaan tienduizenden mensen er de straat op. De demonstranten zijn de corruptie onder de politieke elite beu en eisen structurele veranderingen.

De aanhoudende protesten leidden vorige week tot het aftreden van de regering van premier Fico. Zijn partijgenoot Peter Pellegrini nam zijn plek in. De nieuwe regering werd gisteren beëdigd, nadat president Kiska het beoogde kabinet eerder had afgewezen. Veel Slowaken zijn bang dat er onder leiding van Pellegrini weinig verandert en willen vervroegde verkiezingen.