'EU-politici gaan moord op journalist in Slowakije onderzoeken'

Het Europees Parlement stuurt komende week een delegatie naar Slowakije om de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak te onderzoeken. Dat meldt de Duitse krant Welt am Sonntag.

Kuciak en zijn vriendin werden vorig weekend doodgeschoten. De Slowaakse politie denkt dat zijn werk hem fataal is geworden. Hij deed onder meer onderzoek naar fraude met Europese landbouwsubsidies door hoge Slowaakse ambtenaren en ging ook mogelijke banden tussen adviseurs van premier Fico en de Italiaanse maffia na.

'Europese zaak'

Volgens Welt am Sonntag reizen woensdag acht leden van het Europees Parlement naar Slowakije. Ze zullen gedurende drie dagen informatie over de daad en de achtergronden verzamelen.

In Slowakije staan gesprekken gepland met meerdere ministers, onder wie premier Fico. De parlementariërs zullen ook spreken met journalisten die net als Kuciak kritisch tegenover de regering staan.

Een van de meereizende politici is volgens het dagblad de Duitser Sven Giegold. Hij noemt de moord meer dan een binnenlandse kwestie. "Dit is een Europese zaak. Het parlement mag niet lijdzaam toezien op het verval van de rechtsstaat en de persvrijheid in een lidstaat."

Uitvaart

De 27-jarige Kuciak werd gisteren begraven in de West-Slowaakse stad Stiavnik. Behalve nabestaanden en vrienden waren er veel journalisten bij de uitvaartdienst. Aartsbisschop Zvolensky van Bratislava zei dat het kwaad niet zal overwinnen.

Eerder op de dag waren de zeven Italianen vrijgelaten die vastzaten voor de moord. Onduidelijk is of ze nog ergens van worden verdacht.