Slowakije laat alle verdachten van moord op journalist vrij

Slowakije heeft alle zeven verdachten vrijgelaten die vastzaten vanwege betrokkenheid bij de moord op de Slowaakse onderzoekjournalist Ján Kuciak en zijn vriendin.

De zeven mannen uit Italië van 26 tot 62 jaar oud, werden donderdag opgepakt door de politie, in het onderzoek naar de twee moorden. "Gedurende de wettelijke termijn van 48 uur hebben we gezocht naar de feiten die nodig zijn voor een aanklacht", zegt een politiewoordvoerder. "Na die 48 uur hebben we de mensen vrijgelaten."

Over de vrijlating van de zeven is verder niets naar buiten gebracht. Ook is niet duidelijk of de zeven nu helemaal geen verdachte meer zijn, of dat ze nog onderwerp zijn van onderzoek.

De moord op de 27-jarige Kuciak leidde tot geschokte reacties in het land: gisteren gingen tienduizenden de mensen de straat op om hem te herdenken. Ook in andere steden werd hij herdacht.

Maffia

Kuciak werkte voor de nieuwssite Akuality.sk en schreef een verhaal over fraude met Europese subsidies door hoge Slowaakse functionarissen en de Italiaanse maffia, de N'Drangetha. Daarbij onderzocht hij banden tussen adviseurs van premier Fico van Slowakije en de maffia.

Zijn laatste artikel is woensdag postuum geplaatst op de website van zijn werkgever en verschillende internationale media. Het artikel was nog niet afgerond.