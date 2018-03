Vermoorde Slowaakse journalist herdacht in Den Haag, Bratislava en elders

In Den Haag, Bratislava, Praag en andere steden wordt vanavond de Slowaakse journalist herdacht die zondag werd doodgeschoten. Bij de Slowaakse ambassade in Den Haag verzamelden zich ongeveer tachtig mensen. De aanwezigen waren vooral jongeren uit Slowakije die in Nederland werken of studeren.

De Slowaakse ambassadeur Roman Buzek was er ook. Hij noemde het onacceptabel dat journalisten die onderzoek doen naar corruptie vermoord worden. "Journalistiek is een belangrijke pijler onder de democratie in ons land", zei hij.

De 27-jarige Ján Kuciak werkte voor de nieuwssite Aktuality.sk. Hij werd zondag samen met zijn vriendin gedood bij een overval op zijn appartement. Toen Kuciak werd vermoord, stond hij op het punt een onderzoek te publiceren over fraude met Europese subsidies door de Slowaakse en Italiaanse maffia. Daarbij onderzocht Kuciak banden tussen adviseurs van de Slowaakse premier Fico en de maffia.