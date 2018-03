Huiszoekingen en arrestaties in moordonderzoek Slowaakse journalist

In het onderzoek naar de moord op de Slowaakse onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn vriendin heeft de politie huiszoekingen en arrestaties verricht op locaties van en rondom Antonin Vadala.

Deze 41-jarige Italiaans-Slowaakse zakenman met regeringsconnecties werd door Kuciak in verband gebracht met de maffiaorganisatie 'ndrangheta uit het uiterste zuiden van Italië.

De politie heeft zeven personen opgepakt, schrijven lokale media. Of Vadala onder de arrestanten is, is nog onduidelijk, al meldt Aktuality.sk, het platform waar Kuciak voor werkte, op basis van anonieme bronnen van wel.

Fraude

Toen Kuciak werd vermoord, stond hij op het punt een onderzoek te publiceren over fraude met Europese subsidies door de Slowaakse en Italiaanse maffia. Daarbij onderzocht Kuciak banden tussen adviseurs van de Slowaakse premier Fico en de maffia.

Spin in dat web lijkt Fico's assistent Maria Trosková, een voormalig toplessmodel dat tot een aantal jaar geleden nauwelijks politieke ervaring had. Trosková leidde een bedrijf, samen met Vadala, en kwam via hem in contact met een andere topadviseur van de premier.

Cocaïne

Onduidelijk is vooralsnog of de politici zich echt inlieten met de maffia. Duidelijk is wel dat hun relatie Vadala vaak opduikt in politiedossiers. Hij zou betrokken zijn bij een grootschalig cocaïnenetwerk dat via Oost-Slowakije in Italië uitkomt.

Ook zou Vadala iemand hebben mishandeld in opdracht van een 'ndrangheta-familie. Vadala was naar het oosten van Slowakije gevlucht voor hij voor de rechter moest komen, maar de zaak werd wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.