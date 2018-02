Vermoorde Slowaakse journalist onderzocht banden regering en 'ndrangheta

De moord op de Slowaakse journalist Ján Kuciak en zijn vriendin heeft mogelijk te maken met zijn onderzoek naar twee belangrijke adviseurs van de Slowaakse premier Fico. Dat schrijft Aktuality.sk, waar Kuciak voor werkte. Volgens dat onderzoek zijn er banden tussen de topadviseurs en de machtige Italiaanse maffia-clan 'ndrangheta.

Of de topadviseurs wisten dat hun kennissen lid waren van de 'ndrangheta of dat ze welbewust samenwerkten met de misdaadorganisatie is nog niet duidelijk. Op het moment dat Kuciak vermoord werd, was zijn onderzoek nog niet afgerond.

Eerder werd al bekend dat de onderzoeksjournalist op het punt stond een onderzoek te publiceren over fraude met EU-subsidies door de Slowaakse en Italiaanse maffia.

Aftreden minister

De Slowaakse minister van Cultuur Madaric is afgetreden vanwege de moord op de journalist. Hij zei dat het voor hem onmogelijk is aan te blijven als hoofd van het ministerie dat ook de media in het takenpakket heeft. Madaric had voor de moord op Kociak binnen de regering al kritiek geuit op de banden tussen de politiek en de zakenwereld.

Madaric had bijvoorbeeld aangedrongen op het vertrek van vicepremier Kalinak, die ervan beschuldigd wordt dat hij banden onderhoudt met iemand die zich chuldig heeft gemaakt aan belastingontduiking. Journalist Kuciak ging ook de gangen na van de vicepremier.

Toplessmodel

Centraal in het onderzoek staat Maria Trosková, een voormalig deelnemer aan de Miss Universe-verkiezing en toplessmodel. Zij werd drie jaar geleden assistent van premier Fico, wat gezien haar beperkte politieke ervaring opmerkelijk was. De regering, gevraagd naar de benoeming, weigerde destijds toelichting te geven op haar takenpakket.

Kuciak en zijn collega's begonnen daarop een onderzoek naar haar en stuitten op haar relatie met Antonin Vadala, een 42-jarige Italiaan die in Slowakije verschillende landbouwbedrijven bezit. Een paar jaar voor ze haar carrière binnen de Slowaakse regering begon, was Trosková samen met hem een bedrijf begonnen.