Terug van vrij lang weggeweest: de dreiging van een handelsoorlog

Omdat het niet de eerste keer is dat landen elkaar op het handelstoneel proberen te bestrijden, is de WTO ( de Wereldhandelsorganisatie) uitgevonden. De EU is daar lid van en benadrukt keer op keer dat conflicten volgens de regels van deze organisatie moeten worden opgelost.

Ook China is sinds 2011 lid, na een lange discussie of het land met een centraal geleide economie er wel bij hoort. En ook de VS is lid, alleen sinds Trump regeert, staat de 'America first'-agenda centraal. Centraal daarin is het Amerikaanse eigenbelang dat vooral niet gehinderd moet worden door organisaties als de WTO. Sommigen denken zelfs dat het uiteindelijke doel van president Trump is om dit soort internationale arbitrage op te blazen.

Eindeloos dwarsliggen

Bovendien is de WTO niet echt toegesneden op het oplossen van acute problemen. Het behandelt normaliter klachten van het ene land over het andere. Als er tientallen maatregelen door meerdere landen op meerdere terreinen tegelijk worden afgekondigd, past dat niet in een procedure.

Handelsstromen in een geglobaliseerde wereld zijn zo complex en veranderen zo snel dat tegen de tijd dat er een klacht is geformuleerd, de werkelijkheid al weer is achterhaald.

Zo begint een typische WTO-procedure met een periode van 60 dagen waarin de strijdende partijen elkaar consulteren over een oplossing. Daarna wordt een panel gevormd (een soort jury) die na twee tot zes maanden een rapport opstelt. Kortom, een WTO-procedure duurt jaren en partijen kunnen eindeloos dwarsliggen in allerlei fases van het proces.

De nationale veiligheid-troefkaart

Wat het huidige conflict nog ingewikkelder maakt, is dat Trump niet wilde wachten op de traditionele onderbouwing van zijn klachten over de staal- en aluminiummarkt. Dus besloot hij zijn maatregelen te baseren op een weinig gebruikt wetsartikel. Hij stelt dat de Amerikaanse nationale veiligheid in het geding is en daarom stelt hij importtarieven vast.

Daarmee speelt hij met vuur omdat elk land datzelfde argument kan gebruiken om tegenmaatregelen mee te legitimeren. Aantasting van de nationale veiligheid is veel moeilijker te bewijzen of te ontkrachten dan het manipuleren van staal- of aluminiumprijzen. En is het zeer de vraag of het WTO-systeem daar wel mee overweg kan.