China dreigt terug te slaan en komt met lijst Amerikaanse producten

China heeft in reactie op de door president Trump aangekondigde importheffingen een lijst naar buiten gebracht met Amerikaanse producten. Onder meer varkensvlees, appels, wijn, ethanol en stalen pijpen kunnen mogelijk importheffingen tegemoet zien.

Trump zette gisteren sancties tegen China door en wil voor 60 miljard dollar heffen op Chinese goederen. Het Witte Huis heeft een lijst van meer dan 1000 producten die getroffen kunnen worden.

Amerikaanse landbouwsector

Het Chinese ministerie van Handel wil met het Witte Huis zo snel mogelijk onderhandelen over een oplossing. In een verklaring staat dat de Amerikaanse heffingen het wereldwijde systeem van handel "serieus ondermijnt". De producten op de Chinese lijst treffen vooral de Amerikaanse landbouwsector. Trump scoorde goed onder kiezers in agrarische gebieden.

Als er geen oplossing komt, zijn de Chinezen van plan om een importheffing van 15 procent in te voeren op landbouwproducten uit de VS, net zoveel als de Amerikanen op aluminium invoeren. Een tweede groep producten, waaronder varkensvlees, zou getroffen kunnen worden door een heffing van 25 procent, evenveel als de Amerikaanse heffing op staal. De maatregelen zouden neerkomen op een heffing van in totaal 3 miljard op Amerikaanse producten.

'Niet bang voor een handelsoorlog'

De Chinezen hebben de Amerikanen opgeroepen om hun beslissing te herzien en de handelsrelaties niet op het spel te zetten. China heeft alle voorbereidingen getroffen om zijn belangen te verdedigen en is niet bang voor een handelsoorlog, zegt het ministerie.

De beurzen vinden de dreiging van een handelsoorlog niet prettig. De koersen op Wall Street doken fors in de min. Zo verloor de Dow Jones-index meer dan 700 punten (-2,9 procent) omdat beleggers bang dat de handelsrelaties tussen de twee grootste economie├źn ter wereld verzuren. De AEX-index sloot 1,5 procent lager. De Aziatische beurzen openden vannacht flink lager.