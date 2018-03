Trump komt met miljardensancties tegen China

De Verenigde Staten voeren importheffingen ter waarde van zo'n 60 miljard dollar in op producten uit China. President Trump heeft daartoe een decreet ondertekend. Hij wil de in zijn ogen oneerlijke handelspraktijken van China aanpakken.

Voor welke producten de heffingen gaan gelden, is nog niet bekend. Er is eerder een lijst samengesteld met zo'n 1300 producten die ervoor in aanmerking komen. Het Amerikaanse handelsagentschap moet daar de komende twee weken uit kiezen.

Trump wil ook aankopen van Chinese bedrijven in de Verenigde Staten beperken. Hij vindt de maatregelen nodig omdat China zich volgens hem schuldig maakt aan onder meer oneerlijke concurrentie en diefstal van Amerikaanse technologie.