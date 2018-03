VS vs. China: de angst voor een handelsoorlog groeit

Boeren, elektronicawinkeliers en zakenlui in de VS vrezen Chinese tegenmaatregelen als president Trump China bestraft voor het stelen van Amerikaanse technologie en het onder druk zetten van Amerikaanse bedrijven om technologie over te dragen.

Naar verwachting komt Washington later vandaag met sancties ter waarde van 25 tot 50 miljard euro aan importheffingen op Chinese producten. Ook kunnen er beperkingen worden opgelegd aan Chinese investeringen in de VS.

Beleggers en investeerders houden hun adem in. De Aziatische, Europese en Amerikaanse beurzen kleuren dieprood en bedrijven die in de VS actief zijn lijden flinke koersverliezen.

Vergelding

Tientallen belangenorganisaties waarschuwden Trump de afgelopen weken voor een kettingreactie. Chinese vergeldingsmaatregelen zouden onder meer Amerikaanse boeren en exporteurs van diensten hard kunnen raken. Ook prijzen voor consumenten en bedrijven zouden kunnen gaan stijgen als China terugslaat.

De verwachte aankondiging van Trumps sancties markeert het einde van een onderzoek van zeven jaar naar China's praktijken om de VS technologisch voorbij te streven. Hackers worden ingezet om bedrijfsgeheimen te stelen en Amerikaanse bedrijven mogen alleen de Chinese markt op als ze technologische kennis delen. Washington redeneert nu dat jarenlange gesprekken om deze praktijken in te dammen niets hebben opgeleverd. Tijd dus voor actie, zegt Trump.

Amerikaanse bedrijven zijn het met de Trump-regering eens dat er een eind moet komen aan de agressieve wijze waarop China technologische vooruitgang boekt. Maar ze zijn bang dat Chinese vergeldingsmaatregelen de Amerikaanse export van onder meer sojabonen en vliegtuigen naar China gaat treffen.

Algoritme

Robert Lighthizer, de handelsvertegenwoordiger van de VS, verzekerde het Congres dat het Witte Huis zich bewust is van mogelijke negatieve effecten voor Amerikaanse bedrijven en huishoudens. Hij en z'n staf hebben een algoritme ontwikkeld om sancties te ontwikkelen die "een maximale druk uitoefenen op China en een minimale op Amerikaanse huishoudens".

Maar critici verwijten Trump dat hij geen strategie heeft voor een handelsoorlog met China. In militaire termen wijzen ze naar de 'Powell-doctrine'. Volgens deze stelregel moet je, met de lessen van de Vietnam-oorlog in het achterhoofd, nooit aan een conflict beginnen zonder een plan om je terug te trekken. Een handelsoorlog met China beginnen zonder vooraf duidelijke doelstellingen te formuleren zou zoiets zijn als Afghanistan binnenvallen - een moeras waar de VS al tientallen jaren in vast zit.

Europa

Washington ziet graag dat Europa meedoet met de VS om China's agressieve handelspraktijken aan te pakken. Maar de verhoogde importtarieven in de VS voor staal en aluminium uit onder meer de EU staan een pact tussen de VS en de EU over China in de weg. Lighthizer deed op dit gebied een voorzichtige handreiking aan de EU door te stellen dat de nieuwe staaltarieven niet worden ingevoerd, zolang er nog over uitzonderingen wordt onderhandeld.

Tegelijkertijd houdt men er in Washington rekening mee dat Trumps aankondiging vandaag China nog niet direct raakt. De maatregelen zouden bijvoorbeeld een consultatieronde met Amerikaanse bedrijven kunnen inhouden, waardoor het uiteindelijk invoeren van sancties nog even wordt uitgesteld.