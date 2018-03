Wekdienst 23/3: huldiging olympiërs en EU haalt uit naar Rusland

Goedemorgen! De medaillewinnaars van de olympische en paralympische spelen worden gehuldigd in Paleis Noordeinde. De EU geeft Rusland de schuld van de zenuwgasaanval in Salisbury en het is dag elf in het proces tegen Willem Holleeder.

Het is bewolkt, maar hier en daar klaart het soms even op. Het wordt 8 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee neemt in de loop van de dag de kans op lichte regen toe.