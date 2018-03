'Vuile Oost-Europese trucks hebben geen last van milieuzones'

Oost-Europese truckers die in oude, vervuilende vrachtwagens rijden, kunnen in milieuzones zoals de Maasvlakte gewoon doorrijden. Camera's in de milieuzones kunnen volgens het AD de buitenlandse kentekens namelijk niet controleren, omdat er geen Europese afspraken zijn gemaakt over het uitwisselen van kentekengegevens voor milieuovertredingen.

In de krant klagen Nederlandse transportorganisaties en wordt gesproken van oneerlijke concurrentie en discriminatie. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben moeten investeren in nieuwe, schone trucks om in de milieuzones te mogen rijden. Veertig procent van de trucks op de Maasvlakte komt uit het buitenland. In de binnensteden met een milieuzone ligt dit percentage veel lager.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verschillende gemeenten hebben het probleem al aangekaart bij de Tweede Kamer en in Brussel. Zij willen dat Europese gegevens beter worden uitgewisseld, maar die lobby heeft nog niet het gewenste effect gehad.

Omdat de camera's boven de weg bij de Maasvlakte de Oost-Europese trucks niet kunnen controleren, moet dat handmatig gebeuren door inspecteurs. Maar het aantal inspecteurs is de afgelopen jaren juist sterk afgenomen, zegt een bestuurder van Vetron, een belangenorganisatie van eigen rijders, in de krant.