Doorzichtige rugzak verplicht op school Florida

De school in Florida waar vorige maand 17 mensen werden doodgeschoten door een oud-leerling, stelt doorzichtige rugzakken voor leerlingen verplicht. Dat gebeurt nadat twee studenten op de school werden gearresteerd met een mes, meldt The New York Times.

In een brief aan de families van de leerlingen, schrijft het bestuur dat iedere leerling gratis een tas van de school zal krijgen. Die tassen worden na de voorjaarsvakantie uitgedeeld. Ook moeten studenten en leerlingen verplicht een naamkaartje gaan dragen.

Begin deze week was weer ophef op de school toen de broer van de schutter op het schoolterrein kwam terwijl hij een gebiedsverbod had. Een bewaker die de boel in de gaten moest houden, werd door een student slapend aangetroffen. Hij is op non-actief gesteld.

Eerder werd hevig verontwaardigd gereageerd op een gewapende bewaker die niet ingreep toen de schutter schietend door de school liep. De bewaker diende zijn ontslag in.