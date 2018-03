Gemeenten hebben minder trek in landelijke Sinterklaas-intocht

De NTR heeft de Nederlandse burgemeesters dringend verzocht om de organisatie van de landelijke intocht van Sinterklaas op zich te nemen. De tijd dringt, schrijft de omroep in een brief aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Voor het eerst heeft geen enkele gemeente zich uit eigen beweging gemeld.

In de brief, die op 7 maart werd verstuurd, schrijft NTR-eindredacteur Ajé Boschhuizen dat hij naar de oorzaken van het geringe animo slechts kan raden. "We zouden natuurlijk kunnen afwachten tot zich in de komende tijd wellicht alsnog een gemeente meldt, maar dat is - gezien de lange voorbereidingstijd van zo'n grootschalig project - nogal riskant met het oog op de planning."

"Natuurlijk willen wij niet dat er op deze manier een einde zou komen aan deze 66-jarige nationale televisietraditie", schrijft Boschhuizen. "Vandaar dat ik aan u zou willen vragen om ons te helpen."

Gesprekken

NGB-voorzitter Spies heeft de brief vorige week voorgelezen tijdens de jaarvergadering. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal geïnteresseerde gemeenten contact heeft opgenomen met de NTR. Volgens een woordvoerder van de NTR lopen er inmiddels gesprekken.

De omroep heeft goede hoop dat er snel een akkoord komt met een gemeente over de organisatie van de landelijke intocht. "Voor een goede voorbereiding moet dat eind april toch wel rond zijn", zegt de woordvoerder.

Rond het evenement was de afgelopen jaren geregeld veel te doen. De intochten gingen gepaard met demonstraties voor en tegen Zwarte Piet, waardoor de gemeenten en de politie, zoals in Dokkum afgelopen jaar, de handen vol hadden aan de veiligheid.